Straße in US-Stadt Commerce nach SK Group umbenannt

In einer Stadt in den Vereinigten Staaten ist eine nach dem südkoreanischen Mischkonzern SK Group benannte Straße entstanden.Das gab SK on, eine Firma der Unternehmensgruppe, am Donnerstag bekannt. Die Straße „Steve Reynolds Industrial Parkway“ in der Nähe des Geländes von SK Battery America (SKBA) in Commerce in Jackson County im US-Bundesstaat Georgia sei in „SK Boulevard“ umbenannt worden.SK on veranstaltete am Mittwoch (Ortszeit) eine Zeremonie zur Schildanbringung in der Fabrik von SKBA in der Stadt. Der Bürgermeister von Commerce, Clark Hill, sagte, er präsentiere im Namen von Commerce und Jackson County dieses Schild, um den Abschnitt Steve Reynolds Industrial Parkway offiziell in SK Boulevard umzubenennen.Jackson County beschloss die Umbenennung in Anerkennung der Schaffung guter Arbeitsplätze durch SKBA und weiterer Beiträge zur lokalen Gemeinschaft.