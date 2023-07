Yoon spricht Beileid zum Tod eines Marineinfanteristen bei Suchaktion aus

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat sein Beileid zum Tod eines Marineinfanteristen ausgesprochen, der während der Suche nach Vermissten nach den heftigen Regenfällen ums Leben kam.Er drücke sein aufrichtiges Beileid zum Tod des Gefreiten Chae Su-geun in Ausübung seines Dienstes aus, sagte Yoon am Donnerstag.Er versprach, dass die Regierung Chae mit größtem Respekt als Person behandeln werde, die sich um die Nation verdient gemacht habe.Chae war am Mittwoch gegen 9 Uhr bei der Such- und Rettungsaktion im Naeseong-Bach in Yecheon in der Provinz Nord-Gyeongsang von den Fluten mitgerissen worden und verschwunden.Seine Leiche war am Mittwoch um 23.08 Uhr am Unterlauf des Bachs gefunden worden.