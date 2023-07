Atomunterhändler verspricht stärkere Zusammenarbeit zwischen Südkorea, USA und Japan für Nordkoreas Denuklearisierung

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Nuklearunterhändler Kim Gunn hat erklärt, die trilaterale Kooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan für die Denuklearisierung Nordkoreas verstärken zu wollen.Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un habe es nicht geschafft, in Schlüsselbereichen wie Wirtschaft und Sicherheit Ergebnisse zu erzielen, sagte Kim heute zum Auftakt des trilateralen Treffens der Chefunterhändler Südkoreas, der USA und Japans für die nordkoreanische Nuklearproblematik im japanischen Karuizawa.Laut dem Außenministerium in Seoul sagte er, man werde die trilaterale Kooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan weiter verstärken, um den Geldhahn für das ballistische Raketenprogramm Nordkoreas zuzudrehen und das Land auf den Weg zur Denuklearisierung zurückzubringen.Kim betonte zudem, dass die Gründung des südkoreanisch-US-amerikanischen Beratungsgremiums Nuclear Consultative Group (NCG) in der laufenden Woche von großer Bedeutung sei.Zum ersten trilateralen Präsenztreffen der Nuklearunterhändler nach der letzten Zusammenkunft in Seoul im April kamen neben Kim der US-Sondergesandte für Nordkorea, Sung Kim, und der Generaldirektor für Asien und Ozeanien im japanischen Außenministerium, Takehiro Funakoshi, zusammen.