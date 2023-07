Nordkorea spricht wegen Besuch von US-Atom-U-Boot in Südkorea Warnung aus

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat wegen des Besuchs eines US-Atom-U-Boots in Südkorea mit nuklearer Vergeltung gedroht.Nordkoreas Verteidigungsminister Kang Sun-nam sprach die Warnung in einer am Donnerstag von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Erklärung aus.Kang erinnerte das US-Militär daran, dass die zunehmende Sichtbarkeit der Stationierung von strategischen Atom-U-Booten und anderer strategischer Waffen unter die Bedingungen fallen könnte, die den Einsatz von Atomwaffen nach dem nordkoreanischen Gesetz über die Nuklearstreitkräfte rechtfertigen könnten.Nordkoreas politische Maßnahmen erlaubten die notwendigen Verfahren in Fällen, in denen ein Nuklearangriff gegen das Land verübt werde oder als unmittelbar bevorstehend betrachtet werde.Die US-Streitkräfte sollten außerdem erkennen, dass ihre nuklearen Waffen "sehr gefährliches Wasser" erreicht hätten.Am Dienstag war das US-amerikanische U-Boot mit ballistischen Raketen USS Kentucky im südkoreanischen Hafen von Busan eingetroffen. Am selben Tag hatten Südkorea und die USA in Seoul die erste Sitzung ihrer Beratungsgruppe Nuclear Consultative Group abgehalten.Nordkorea warnte zudem, dass der Einsatz militärischer Gewalt gegen Nordkorea "die unglücklichste Entscheidung" Südkoreas und der USA wäre.