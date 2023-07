Japan schließt Wiederaufnahme Südkoreas in weiße Liste ab

Photo : KBS News

Die japanische Regierung hat das Verfahren zur Wiederaufnahme Südkoreas in ihre Liste der bevorzugten Handelspartner, die weiße Liste, abgeschlossen.Die Maßnahme sei am heutigen Freitag in Kraft getreten, berichtete der japanische Sender NHK.Das erfolgte vier Jahre nachdem Tokio aus Protest gegen die Urteile des südkoreanischen Obersten Gerichts zugunsten früherer Zwangsarbeiter in Entschädigungsklagen Südkorea aus der Liste gestrichen hatte.Südkorea hatte im April Japan seinerseits wieder auf seine weiße Liste gesetzt. Japan hatte im März die Exportrestriktionen für Halbleitermaterialien gegenüber Südkorea zurückgenommen. Mit der Wiederherstellung von Südkoreas Status als bevorzugter Handelspartner wurde nun der Konflikt zwischen beiden Ländern um die Ausfuhrbeschränkungen beigelegt.Demnach ist beim Export von Waren aus Japan nach Südkorea oder der Bereitstellung von Technologien keine Einzelgenehmigung erforderlich, wenn die Wahrscheinlichkeit einer Verwendung für militärische Zwecke gering ist.