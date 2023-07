US-Verteidigungsministerium wehrt sich gegen nordkoreanische Vorwürfe wegen Atom-U-Boots

Photo : YONHAP News

Das US-Verteidigungsministerium hat sich gegen nordkoreanische Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Besuch eines Atom-U-Boots im Hafen von Busan in Südkorea gewehrt.Nordkorea hatte wegen des Hafenbesuchs eine nukleare Drohung ausgesprochen. Mit dem Besuch könnten Bedingungen für einen Einsatz von Atomwaffen erfüllt sein, lautete die Warnung aus Pjöngjang.Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums nannte daraufhin am Donnerstag den Hafenbesuch eine "kluge Reaktion" angesichts eskalierender Handlungen des nordkoreanischen Regimes.Der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap sagte der Sprecher auf Anfrage, dass die Maßnahmen im Einklang mit der Washingtoner Erklärung stünden und über die Beratungsgruppe Nuclear Consultative Group erfolgten. Sie dienten dem Ziel der beiden Verbündeten, Frieden und Stabilität in der Region zu fördern.Anders als Nordkorea mit seinen Maßnahmen, würden Südkorea und die USA nicht gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats verstoßen, hieß es weiter.