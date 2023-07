Beirat empfiehlt Ausschluss des Abgeordneten Kim Nam-kuk

Photo : YONHAP News

Ein Beirat in der südkoreanischen Nationalversammlung hat den Ausschluss des parteilosen Abgeordneten Kim Nam-kuk empfohlen.Yoo Jae-pung, Vorsitzender des Beirats des Ethiksonderausschusses, informierte am Donnerstag über die Entscheidung, dass Kim seinen Sitz im Parlament wegen dubioser Krypto-Beteiligungen verlieren solle.Der Ethikausschuss hatte den Fall am 30. Mai nach Beratungen an den achtköpfigen Beirat verwiesen. Dieser sollte darüber finden, ob der Volksvertreter mit seinen Kryptogeschäften gegen das Parlamentsgesetz verstieß oder falsche Angaben zu seinen digitalen Vermögenswerten machte.Die Empfehlung des Beirats wird zunächst an den Ethikunterausschuss und dann an den Ethikausschuss weitergeleitet. Später wird der Fall in der Plenarsitzung zur Abstimmung gebracht.Es gibt vier Arten von Bestrafungen für Abgeordnete: eine Verwarnung in einer offenen Sitzung, eine Verpflichtung zur Entschuldigung bei einer offenen Sitzung, die Suspendierung für bis zu 30 Tage und als höchste Strafe ein Ausschluss aus der Nationalversammlung.