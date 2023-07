Dreier-Gipfel Südkoreas, der USA und Japans findet im August in USA statt

Photo : KBS News

Ein trilaterales Gipfeltreffen zwischen Südkorea, den USA und Japan wird im August in den USA abgehalten.Wie verlautete, würden Präsident Yoon Suk Yeol, Präsident Joe Biden und Premierminister Kishida Fumio am 18. August in Camp David, dem Landsitz des US-amerikanischen Präsidenten nahe Washington, zu Gesprächen zusammenkommen.Beim Gipfel werden voraussichtlich Maßnahmen zur Stärkung der Sicherheitskooperation erörtert, darunter Fortschritte beim Echtzeit-Austausch von Informationen zu Raketenwarnungen zwischen den drei Ländern sowie die Ausweitung gemeinsamer Marineübungen.