Gefühlte Temperatur soll am Tag auf 33 Grad oder höher klettern

Photo : YONHAP News

Heute wird es in Südkorea sehr schwül sein.Für die meisten Landesteile außer der Ostküste und der Insel Jeju wurden Hitzewarnungen herausgegeben.Am Morgen lagen die Temperaturen zwischen 21 und 24 Grad. Die Tageshöchstwerte sollen zwischen 26 und 34 Grad liegen.In Seoul und Daejeon soll das Quecksilber auf 34 Grad klettern, in Incheon auf 31 Grad. In Gwangju und Daegu wird mit 33 Grad gerechnet, in Ulsan und Busan mit 29 Grad.Die gefühlte Temperatur am Tag soll aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit in den meisten Landesteilen bei 33 Grad oder höher liegen.In den meisten Gebieten werden mitten am Tag sehr starke ultraviolette Strahlen erwartet, der UV-Index steht bei „sehr hoch“ oder „extrem“. Vorsicht ist geboten, weil schon nach zehn Minuten im Freien ein Sonnenbrand drohen könnte.Am Samstag soll es landesweit regnen.