Südkorea bezeichnet Besuch von US-Atom-U-Boot als gerechtfertigte, defensive Maßnahme

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Verteidigungsministerium hat Nordkoreas Warnung wegen des Besuchs eines strategischen Atom-U-Boots (SSBN) der USA in Busan zurückgewiesen.Es handele sich um eine gerechtfertigte, defensive Maßnahme des südkoreanisch-amerikanischen Bündnisses gegen die anhaltenden nuklearen und Raketenbedrohungen aus Nordkorea, erklärte das Ministerium am Freitag in einer Stellungnahme zur am Vortag veröffentlichten Erklärung des nordkoreanischen Verteidigungsministers. Dieser hatte gewarnt, dass der Hafenbesuch des Atom-U-Boots in Südkorea unter Bedingungen fallen könnte, die den Einsatz von Atomwaffen durch Nordkorea rechtfertigen könnten.Das Treffen der Nuclear Consultative Group (NCG) Südkoreas und der USA und die Verlegung des SSBN stellten keine Verschwörung für den Einsatz von Kernwaffen oder eine nukleare Bedrohung gegen Nordkorea dar, so wie Nordkorea behauptet habe, erklärte das Verteidigungsministerium.Das Ressort kritisierte dann die Verabschiedung eines Gesetzes zur Atompolitik durch Nordkorea, das auch illegale präventive Atomschläge erlaubt. Nordkorea sei das einzige Land, das Übungen für präventive Atomschläge und Drohungen mit Nuklearangriffen gegen die südkoreanisch-amerikanische Allianz wiederhole.Südkorea und die USA hatten am 18. Juli in Seoul die konstituierende Sitzung der NCG, ihres neuen Beratungsgremiums für die erweiterte Abschreckung, abgehalten. An dem Tag war das strategische US-Atom-U-Boot USS Kentucky in den Marinestützpunkt in Busan eingelaufen.