2.200 Evakuierte können nach heftigen Regenfällen noch nicht nach Hause zurückkehren

Photo : YONHAP News

Von den im Zuge der jüngsten heftigen Regenfälle evakuierten Einwohnern haben 2.200 Menschen noch nicht nach Hauser zurückkehren können.Nach Behördenangaben beträgt die Zahl der Menschen, die sich aufgrund des Starkregens in Sicherheit bringen mussten, mit Stand 6 Uhr am Freitag 17.940 Einwohner aus 11.691 Haushalten in 16 Provinzen und provinzfreien Städten.2.200 Personen aus 1.426 Haushalten konnten bisher nicht nach Hause zurückkehren und halten sich immer noch in Notunterkünften oder bei Verwandten auf.Im Zuge der starken Regenfälle kamen 46 Menschen ums Leben, vier Menschen werden weiter vermisst. 35 Personen wurden verletzt.In die Zahl der Todesopfer wurde ein Marineinfanterist nicht aufgenommen, der am Mittwoch bei der Suche nach Vermissten während der Unwetter in Yecheon in der Provinz Nord-Gyeongsang ums Leben kam.