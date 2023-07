Pentagon: Weiter keine Informationen zur Lage des nach Nordkorea übergelaufenen US-Soldaten

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung hat trotz ihrer Versuche, etwas über die aktuelle Lage und den Verbleib eines am Dienstag nach Nordkorea übergelaufenen Soldaten zu erfahren, von Nordkorea immer noch keine Antwort erhalten.Auf die Frage, ob der Private Second Class Travis King noch am Leben sei, antwortete die Sprecherin des US-Verteidigungsministeriums, Sabrina Singh, am Donnerstag (Ortszeit) vor der Presse, man wisse nichts über seinen Zustand. Man wisse nicht Bescheid, wo er festgehalten werde, auch über seinen Gesundheitszustand sei nichts bekannt.Die USA unternähmen durch eine behördenübergreifende Kooperation alle Anstrengungen. Es gebe jedoch keine weiteren Informationen, die bekannt gegeben werden könnten. Die Priorität sei es, ihn nach Hause zu bringen, sagte die Sprecherin. Sie fügte hinzu, dass sein Dienststatus „Abwesend ohne Erlaubnis“ (absent without leave) sei.Die Sekretärin der US-Armee, Christine Wormuth, sagte am Donnerstag auf einem Forum, dass sich das Verteidigungsministerium, das Außenministerium und das Weiße Haus über UN-Kanäle an Nordkorea gewandt hätten, um Informationen über den Status des Soldaten zu erhalten und ihn zurückzuholen. Die Bemühungen seien jedoch erfolglos geblieben.