Bildungsminister will Überarbeitung von Verordnungen zu Menschenrechten von Schülern anstreben

Photo : YONHAP News

Bildungsminister Lee Ju-ho hat die Absicht bekundet, die Anordnungen einzelner Bildungsämter zu den Menschenrechten der Schüler überarbeiten zu lassen.Damit wolle er verhindern, dass die gerechtfertigten Bildungsaktivitäten der Lehrer durch Systeme und Kultur beeinträchtigt würden, in denen die Menschenrechte der Schüler übermäßig hervorgehoben würden, sagte Lee bei einem Treffen mit Lehrkräften am Freitag in Seoul.Das Treffen wurde abgehalten, um zum Tod einer Lehrerin, die sich kürzlich an einer Grundschule in Seoul das Leben genommen hatte, Beileid auszusprechen, und Lehrkräften zuzuhören, die aufgrund der beeinträchtigen Bildungsaktivitäten Schwierigkeiten haben.Lee versprach, Systeme und Praktiken zu verbessern, die die Lehrer daran hindern, ihre Schüler nach besten Kräften anzuleiten. Er werde mit den Bildungschefs der Städte und Provinzen sprechen, um die Verordnungen zu den Menschenrechten der Schüler zu überarbeiten und die aufgeworfenen Probleme zu lösen.