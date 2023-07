Yoon erwägt Begnadigungen zum Unabhängigkeitstag

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol erwägt, anlässlich des Unabhängigkeitstags am 15. August Sonderbegnadigungen zu gewähren.Das sagte ein hochrangiger Vertreter des Regierungslagers am Freitag telefonisch gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.Sollte Yoon erneut die Ausübung seiner Begnadigungsbefugnis beschließen, wäre dies die dritte Ausübung nach seinem Amtsantritt im Mai letzten Jahres. Er hatte zuvor zum Unabhängigkeitstag im vergangenen Jahr und zum neuen Jahr Sonderbegnadigungen gewährt.Als potenzielle Nutznießer werden Ahn Jong-beom, präsidialer Chefsekretär für Politikkoordination in der Regierung Park Geun-hye, und der ehemalige Vizekulturminister Kim Chong gehandelt.Aus Oppositionskreisen wird die Forderung laut, Chung Kyung-sim, die Frau des ehemaligen Justizministers Cho Kuk, freizulassen. Die Möglichkeit, dass sie auf die Liste gesetzt wird, wird jedoch als gering eingestuft.