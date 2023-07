Notenbank: Rückgang von Südkoreas Ausfuhren nach China zu 35 Prozent durch gesunkene Konkurrenzfähigkeit verursacht

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Ausfuhren nach China sind in der ersten Hälfte dieses Jahres um 26 Prozent im Vorjahresvergleich zurückgegangen.Die südkoreanische Zentralbank analysierte die Ursachen und teilte mit, dass der Exportrückgang zu 65 Prozent auf Konjunkturfaktoren infolge der geschrumpften Nachfrage in China zurückzuführen sei.Zu 35 Prozent liege der Rückgang an dem gesunkenen Anteil Südkoreas in China, nämlich der gesunkenen Wettbewerbsfähigkeit.Der Anteil Südkoreas auf dem chinesischen Markt ging von 9,7 Prozent im Jahr 2018 auf 6,2 Prozent im ersten Halbjahr 2023 zurück.