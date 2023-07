Nordkorea feuert mehrere Marschflugkörper Richtung Westmeer ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat mehrere Marschflugkörper in Richtung Westmeer abgefeuert.Der Vereinigte Generalstab Südkoreas teilte mit, dass die Starts gegen vier Uhr am heutigen Samstagmorgen beobachtet worden seien. Details würden in Zusammenarbeit mit den USA ermittelt.Wie der Generalstab betonte, habe das südkoreanische Militär bereits die Überwachung verstärkt und halte die Verteidigungsbereitschaft aufrecht.Am Mittwoch hatte der Norden zwei ballistische Kurzstreckenraketen ins Ostmeer gefeuert.Pjöngjang hatte zuletzt seine Drohungen intensiviert. Gleichzeitig äußerte es Kritik an der ersten Sitzung des US-amerikanisch-südkoreanischen-Beratungsgremiums zu Nuklearfragen, Nuclear Consultative Group (NCG), und dem Hafenbesuch des US-amerikanischen Atom-U-Boots USS Kentucky in Busan. Mit dem Hafenbesuch könnten Bedingungen für den Einsatz von Nuklearwaffen erfüllt sein, warnte das Regime.