Landesweit mehr als 1.200 verdächtige Postsendungen aus dem Ausland entdeckt

Photo : YONHAP News

Landesweit sind mehr als 1.200 verdächtige Postsendungen aus dem Ausland gemeldet worden.Die Nationale Polizeibehörde teilte um 5 Uhr am Montag mit, dass seit dem ersten gemeldeten Fall am vergangenen Donnerstag 2.141 verdächtige Umschläge und Pakete gemeldet worden seien.679 davon seien von der Polizei für genauere Untersuchungen eingesammelt worden. 1.462 Postsendungen seien fälschlicherweise gemeldet worden. Mehr als die Hälfte der Postsendungen seien in Seoul und der Gyeonggi-Provinz entdeckt worden.Polizei und andere Behörden untersuchen die Lieferungen auf einen möglicherweise gefährlichen Inhalt. Die meisten der Pakete und Umschläge seien aber leer gewesen oder es hätten sich Müll oder Kosmetik-Proben darin befunden.Am Donnerstag war ein Paket in einem Sozialzentrum in Ulsan eingetroffen, in dem sich nach ersten Vermutungen gefährliche Substanzen befunden haben könnten. Anschließend hatten Personen landesweit den Erhalt ähnlicher Lieferungen gemeldet, die nicht bestellt worden waren.Die Polizei bittet darum, verdächtige Postsendungen mit der Aufschrift "CHUNGHWA POST" vom Absender “P.O. Box 100561-003777, Taipei Taiwan”umgehend der Polizei oder unter der Nummer 112 zu melden. Diese sollen außerdem nicht geöffnet werden.