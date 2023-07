UN-Kommando steht mit Nordkorea wegen des übergelaufenen US-Soldaten in Kontakt

Photo : YONHAP News

Das UN-Kommando hat laut Berichten mit Nordkorea wegen des übergelaufenen US-Soldaten Kontakt aufgenommen.Der stellvertretende Kommandeur Andrew Harrison sagte am Samstag in einem Interview mit der britischen Zeitung "The Times", dass der Aufenthaltsort des Gefreiten Travis King zurzeit unbekannt sei. Es gebe aber Gespräche mit der nordkoreanischen Volksarmee.Das UN-Kommando halte ihm zufolge über die gemeinsame Sicherheitszone (JSA) einen "konstanten Dialog" mit dem nordkoreanischen Militär aufrecht. Dies geschehe über die sogenannte pinkfarbene Standleitung, über die beide Seiten ständig miteinander verbunden seien.Weitere Details wollte der Vizekommandeur angesichts der laufenden Gespräche nicht verraten.Auch die US-Regierung kontaktierte Nordkorea über verschiedene Kanäle, um mehr über den Zustand und Verbleib des Soldaten zu erfahren. Nordkorea hatte auf die Anfragen aber nicht reagiert.Letzte Woche hatte ein US-Soldat als Zivilist die DMZ besucht und sich von der Gruppe abgesetzt und die Grenze Richtung Norden überquert. Dort wurde er offenbar in Gewahrsam genommen.