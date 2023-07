Photo : YONHAP News

Südkoreas Regierung will offenbar Geschäftsleuten Reisen in die Ukraine erlauben.Demnach könne es in diesen Fällen auf Antrag Ausnahmen von dem Reiseverbot geben, teilte das Außenministerium mit.Es handelt sich um eine Folgemaßnahme nach dem überraschenden Besuch von Präsident Yoon Suk Yeol in der Ukraine. Dabei hatte er einen größeren Beitrag zur Sicherheit, bei der humanitären Unterstützung und beim Wiederaufbau versprochen.Am vergangenen Dienstag hatte Präsident Yoon in der Kabinettssitzung gesagt, dass die Regierung aktiv Unterstützung leisten werde, damit Geschäftsleute sicher in die Ukraine reisen und dort reibungslos ihren Tätigkeiten nachgehen könnten.Seit Februar letzten Jahres gilt für Südkoreaner grundsätzlich ein Reiseverbot für die Ukraine. Ein Besuch ist nur mit einer Sondergenehmigung der Regierung möglich.