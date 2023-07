Nordkorea will militärische Kraft um jeden Preis verstärken

Photo : YONHAP News

Im Vorfeld des 70. Jahrestags der Unterzeichnung des Waffenstillstands im Koreakrieg am 27. Juli hat Nordkorea seine Entwicklung von Atomwaffen und Raketen gerechtfertigt und versucht, für inneren Zusammenhalt zu sorgen.Den Jahrestag des Waffenstillstands begeht Nordkorea als Tag des Sieges.Die nordkoreanische Zeitung „Rodong Sinmun“ schrieb in einem Leitartikel am Montag, die Bedeutung des Siegs im Vaterländischen Befreiungskrieg liege vor allem in der Verteidigung der Würde, Ehre und Autonomie der Republik und in der Sicherung des Umfelds für eine selbstständige Entwicklung.Es könne keinen Endpunkt bei der Stärkung der militärischen Kraft geben. Die militärische Stärke müsse um jeden Preis unaufhörlich und in einem noch schnelleren Tempo aufrechterhalten und ausgebaut werden, hieß es weiter.