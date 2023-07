Kyodo: Chinesischer Chefdiplomat schlägt Dreier-Gespräche mit Südkorea und Japan vor

Photo : YONHAP News

Der chinesische Spitzendiplomat Wang Yi hat laut der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo hochrangige Gespräche zwischen Südkorea, China und Japan vorgeschlagen.Kyodo berichtete am Sonntag unter Berufung auf mehrere diplomatische Quellen, dass das Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas bei einem Treffen mit dem japanischen Außenminister Yoshimasa Hayashi am 14. Juli in Jakarta ein trilaterales Treffen auf Vizeministerebene vorgeschlagen habe.Japan betrachtet den Vorschlag als Signal für die Bereitschaft zur Wiederaufnahme von Gipfelgesprächen zwischen Südkorea, China und Japan. Zuletzt hatte ein solches Spitzengespräch im Dezember 2019 stattgefunden. Japan wolle sich nun für die Koordinierung eines Treffens einsetzen, das noch dieses Jahr verwirklicht werden solle.Wie verlautete, habe die japanische Regierung Südkorea über Chinas Angebot informiert.Die japanische Regierung wolle in dem Prozess aber die Beziehungen zwischen den USA und China genau im Blick behalten. Denn es gebe die Ansicht, dass China mit Gesprächen unter Ausschluss der USA einen Keil zwischen die Sicherheitspartner Südkorea, USA und Japan treiben wolle, so Kyodo.