Maskenpflicht in Südkorea entfällt möglicherweise im August vollständig

Photo : YONHAP News

Möglicherweise bereits Anfang August werden sämtliche verbleibende Maßnahmen zur Corona-Eindämmung in Südkorea entfallen.Nach Behördenangaben hat die Regierung vor, im August die zweite Phase ihrer Roadmap für die Anpassung des Krisenniveaus wegen Covid-19 einzuleiten. Im Mittelpunkt steht die Herabstufung von Covid-19 von der gesetzlichen Infektionskrankheit der Klasse 2 zu der der Klasse 4. Damit wird Covid-19 wie die Grippe behandelt.Mit der Herabstufung wird die noch für medizinische Einrichtungen geltende Maskenpflicht in Innenräumen vollständig aufgehoben, die finanzielle Unterstützung für Corona-Infizierte wird gestoppt.Die Maßnahmen in Bezug auf die Isolation, darunter eine Empfehlung zur fünftägigen Isolierung von Corona-Infizierten, werden jedoch beibehalten.Der Anstieg der Corona-Fallzahlen in den letzten drei Wochen in Folge und die gleichzeitige Ausbreitung von Atemwegserkrankungen wie Grippe werden jedoch wahrscheinlich die Entscheidung in letzter Minute noch beeinflussen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention will in der laufenden Woche den nationalen Beirat für Infektionskrankheiten einberufen, um Meinungen von Experten anzuhören.