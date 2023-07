Präsident Yoons Schwiegermutter wegen Fälschung von Bankbescheinigung verurteilt und inhaftiert

Photo : YONHAP News

Die Schwiegermutter von Präsident Yoon Suk Yeol ist wegen der Fälschung eines Finanzdokumentes in der Berufungsinstanz verurteilt und inhaftiert worden.Das Bezirksgericht Uijeongbu wies am Freitag die Berufung von Yoons Schwiegermutter Choi Eun-soon gegen das 2021 gefällte Urteil in der ersten Instanz zurück.Choi war angeklagt worden, im Zuge des Kaufs eines Stücks Land in Seongnam in der Provinz Gyeonggi im Jahr 2013 eine Bescheinigung des Kontostandes in einer Weise gefälscht zu haben, als hätte sie rund 34,9 Milliarden Won (27 Millionen Dollar) auf ihrem Bankkonto.Da die vom Gericht der ersten Instanz verhängte einjährige Haftstrafe in der Berufungsinstanz bestätigt wurde, wurde die 76-Jährige unmittelbar nach der Verhandlung inhaftiert.Chois Anwälte bekundeten die Absicht, in Revision zu gehen. Das Präsidialamt teilte unterdessen mit, dass es gerichtliche Entscheidungen nicht kommentieren könne.