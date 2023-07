US-Atom-U-Boot auf Marinestützpunkt auf Jeju eingetroffen

Photo : YONHAP News

Ein atomgetriebenes U-Boot (SSN) der USA ist am Montag in einen südkoreanischen Hafen eingelaufen.Die USS Annapolis, ein US-Atom-U-Boot der Los-Angeles-Klasse, sei am Vormittag des 24. Juli auf dem Marinestützpunkt auf der Insel Jeju eingetroffen, gab die südkoreanische Marine bekannt. Die Hafeneinfahrt diene dem Nachschub während eines Einsatzes.Ein U-Boot der Los-Angeles-Klasse verfügt über eine Verdrängung von etwa 6.000 Tonnen und kann etwa 130 Besatzungsmitglieder aufnehmen.Die Ankunft der USS Annapolis in Südkorea erfolgte drei Tage, nachdem das strategische US-Atom-U-Boot (SSBN) USS Kentucky nach dem Aufenthalt vom 18. bis 21. Juli in Busan wieder Südkorea verlassen hatte.Anlässlich der Hafeneinfahrt der USS Annapolis planten beide Seiten, die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft zu stärken und Austauschaktivitäten zum 70. Jubiläum des südkoreanisch-amerikanischen Bündnisses durchzuführen, teilte die Marine weiter mit.