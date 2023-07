Kia EV6 und Genesis GV60 schneiden bei Vergleich von E-Autos durch „Auto Bild“ gut ab

Photo : YONHAP News

Der Kia EV6 und der Genesis GV60, reine Elektrowagen der Hyundai Motor Group, haben bei einem Vergleich von Elektrofahrzeugen durch das deutsche Automagazin „Auto Bild“ gut abgeschnitten.Das teilte die Unternehmensgruppe am Montag mit.Dabei wurden die beiden Modelle und zwei Konkurrenzmodelle auf dem europäischen Markt für Elektro-SUV der Kompaktklasse, der Skoda Enyaq Coupé und der Nissan Ariya, in sieben Kategorien, darunter Komfort, Fahrleistung und Umweltfreundlichkeit, geprüft.Der Kia EV6 erhielt in allen Kategorien eine hohe Punktzahl und belegte den ersten Platz bei Fahrleistung und Wirtschaftlichkeit. Mit insgesamt 580 Punkten gelangte das Modell an die Spitze bei der Gesamtpunktzahl.Der Genesis GV60 erhielt insgesamt 576 Punkte, bekam aber in sechs Kategorien außer der Wirtschaftlichkeit mit 520 Punkten gleichauf mit dem EV6 die höchste Punktzahl.Der EV6 wurde im Jahr 2022 als Erster unter den koreanischen Marken zum Auto des Jahres in Europa gekürt. Der GV60 wurde im vergangenen November in der Wertung Auto des Jahres 2023 in Deutschland Klassensieger im Premium-Segment.