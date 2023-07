Papst Franziskus spricht Unwetteropfern in Südkorea Beileid aus

Photo : KBS News

Papst Franziskus hat Südkorea angesichts vieler Opfer der jüngsten Unwetter erwähnt und tröstende Worte übermittelt.Während seines Angelusgebets am Sonntag (Ortszeit) auf dem Petersplatz sagte der Papst, verschiedene Länder litten unter extremen Wetterphänomenen.Während einige Regionen von ungewöhnlichen Hitzewellen und zerstörerischen Bränden betroffen seien, sei es in vielen anderen Regionen zu schweren Regenfällen und Überschwemmungen gekommen, wie in letzter Zeit in Südkorea.Das Kirchenoberhaupt betonte die Notwendigkeit eines dringenden Handelns zur Bewältigung des Klimawandels. Er erneuere seinen Appell an die Staats- und Regierungschefs der Welt, konkretere Maßnahmen zur Begrenzung der Schadstoffemissionen zu ergreifen, hieß es.Er sagte dann, er sei denen nahe, die unter den Überschwemmungen litten, und drückte auch seine Solidarität mit all jenen aus, die solchen Menschen helfen.