Wettbewerb auf Weltmarkt für künstliche Intelligenz intensiviert sich

Photo : KBS News

In den Markt für die konversationelle künstliche Intelligenz (KI), die durch ChatGPT weit bekannt wurde, will auch Apple, das weltgrößte IT-Unternehmen, einsteigen.Koreanische Unternehmen wie LG und Naver wollen mit spezialisierten KI-Modellen in den Markt einsteigen.Der Markt für konversationelle KI oder Chatbots wurde zu einem Schauplatz des Wettbewerbs zwischen globalen IT-Unternehmen. Nach Microsoft und Google wird Apple voraussichtlich im kommenden Jahr einen Dienst anbieten und ins Rennen einsteigen.Koreanische Unternehmen wollen daher rasch handeln. LG präsentierte jüngst „EXAONE 2.0“, KI für Experten. Die KI habe 45 Millionen Fachdokumente, darunter Patente und Aufsätze, gelernt. Daher könnte die Zeit für die Forschung auf den Gebieten neue Materialien und Biotechnologie erheblich verkürzt werden, erwartet das Unternehmen.Eine weitere Stärke ist, dass die KI 350 Millionen Bilder kennt.Naver, führendes Unternehmen auf dem Markt der Suchmaschinen, wird im nächsten Monat sein neues KI-Modell „HyperCLOVA X“ vorstellen.Es beherrscht Daten in koreanischer Sprache, die Nachrichten über einen Zeitraum von 50 Jahren und Bloginhalten über einen Zeitraum von neun Jahren entsprechen. Das ist 6.500 Mal mehr als bei ChatGPT.Auch Samsung Electronics und Kakao interessieren sich für KI. Daher wird ein immer intensiverer technologischer Wettlauf um eine frühe Dominanz im Markt erwartet.