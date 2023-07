Präsident Yoon ordnet Maßnahmen für größere Autorität der Lehrer an

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat angeordnet, betreffende Verordnungen und öffentliche Bekanntmachungen zu erlassen und überarbeiten, um die Autorität der Lehrer an den Schulen zu stärken.Yoon verwies beim Treffen mit seinen Chefsekretären am Montag im Büro des Präsidenten in Seoul darauf hin, dass Änderungen des Gesetzes über Grund- und sekundäre Bildung und dessen Durchführungsverordnung jüngst abgeschlossen worden seien, die als Staatsaufgabe für stärkere Lehrerbefugnisse angestrebt worden seien. Er habe dann angeordnet, schnell eine Bekanntmachung des Bildungsministeriums auszuarbeiten, die konkrete Richtlinien für die Schulen darstelle.Nach der überarbeiteten Durchführungsverordnung ist es Schulleitern und Lehrkräften erlaubt, Schüler in Bezug auf Lernen, Werdegang, Gesundheit, Sicherheit, Persönlichkeit und persönliche Beziehungen mittels Ratschlägen, Beratungen, Warnungen oder Disziplinarmaßnahmen anzuleiten.Yoon forderte auch, mit der Regierungspartei und lokalen Verwaltungen zu beraten, um unvernünftige und die Autorität der Lehrer verletzende Verordnungen zu überarbeiten.Seine Forderung bezieht sich vermutlich auf die Anordnungen einiger Bildungsämter zu den Menschenrechten der Schüler. Anlässlich des Selbstmordes einer Grundschullehrerin in Seoul in letzter Zeit werden Stimmen laut, die eine Verstärkung der Befugnisse der Lehrkräfte verlangen.