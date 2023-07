Politik Vizeaußenminister Südkoreas, der USA und Japans vereinbaren Kooperation vor Dreier-Gipfel

Die Vizeaußenminister Südkoreas, der USA und Japans haben am Telefon über eine erfolgreiche Abhaltung des für August geplanten Dreier-Gipfels und Maßnahmen zur Verstärkung der trilateralen Kooperation diskutiert.



Laut dem südkoreanischen Außenministerium führten der Erste Vizeaußenminister Chang Ho-jin und seine amerikanischen und japanischen Kollegen, Wendy Sherman und Takeo Mori, am Montag ein Telefongespräch.



Die drei Vizeminister beurteilten, dass die Kooperation zwischen den drei Staaten auf der Grundlage des engen Austauschs auf ranghoher Ebene eine neue Stufe erreiche. Sie vereinbarten, die Zusammenarbeit, darunter Konsultationen zwischen Vizeministern, weiter zu vertiefen.



Die drei Seiten verurteilten zudem Nordkoreas Provokationen, einschließlich der jüngsten Starts ballistischer Raketen, und betonten, die trilaterale Kooperation fortsetzen zu wollen. Man werde ein strategisches Umfeld schaffen, in dem Nordkorea nicht umhin könne, zu erkennen, dass mit der Entwicklung von Atomwaffen und Provokationen nichts zu bekommen sei, und auf den Weg zur Denuklearisierung zurückzukehren.