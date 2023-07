Kardinal You trauert um Unwetteropfer

Photo : YONHAP News

Kardinal Lazarus You Heung-sik hat um die Opfer der jüngsten heftigen Regenfälle in Südkorea getrauert und den Hinterbliebenen Trost ausgesprochen.Der Präfekt des Dikasteriums für den Klerus sagte am Samstag bei einem Treffen mit Reportern in Seoul, er sei zutiefst betrübt über die vielen Opfer der jüngsten Überschwemmungen, insbesondere über die Opfer in der Unterführung in Osong in Cheongju.Auf die Frage nach der Position des Vatikans zu Nordkorea antwortete er, der Papst hoffe, Nordkorea zu besuchen. Daher unternähmen Diplomaten des Heiligen Stuhls in ihrem Einsatzland gemeinsam mit nordkoreanischen oder chinesischen Botschaftern Bemühungen, um dies zu verwirklichen. Jedoch sei bisher keine klare Haltung Nordkoreas zu erkennen.Er habe eine Botschaft des Papstes anlässlich des 70. Jahrestags des Waffenstillstands im Koreakrieg mitgebracht. Er werde die Botschaft, die der Papst persönlich geschrieben und unterschrieben habe, am 27. Juli um 15 Uhr veröffentlichen. Der Papst möchte offensichtlich (nach Nordkorea) reisen, betonte der Kardinal.You kehrte für einen Urlaub aus dem Vatikan zurück. Er leitet das Dikasterium für den Klerus und ist zugleich Mitglied einiger Dikasterien, darunter des Dikasterium für die Bischöfe.