Börse in Seoul kann zulegen

Photo : Getty Images Bank

Die Hauptbörse in Seoul hat am Montag zulegen können.Der Kospi rückte um 0,72 Prozent auf 2.628,53 Zähler vor.Grund sei ein steiler Anstieg der Kurse von Aktien von Batterie- und Stahlherstellern gewesen, da mit einem Wachstum der Industrien gerechnet werde, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der Markt werde weiterhin schwanken, da die Anleger auf die Zinsentscheidungen in den USA und anderen wichtigen Staaten sowie Quartalsberichte großer Firmen warteten, wurde Seo Sang-young von Mirae Asset Securities zitiert.