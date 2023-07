Vereinigter Generalstab Südkoreas: Nordkorea feuerte zwei ballistische Raketen Richtung Ostmeer

Photo : KBS

Nordkorea hat am späten Montagabend zwei ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung Ostmeer abgefeuert.Südkoreas Vereinigter Generalstab teilte mit, dass er den Abschuss ballistischer Raketen in östliche Richtung entdeckt habe. Eine sei am Montag um 23.55 Uhr abgefeuert worden, die zweite um Mitternacht am Dienstag.Südkoreas Streitkräfte sind zurzeit dabei, Details zu den Raketen zu ermitteln.Zwei Tage zuvor hatte Nordkorea Marschflugkörper in Richtung Westmeer abgeschossen. Fünf Tage zuvor waren zwei ballistische Kurzstreckenraketen ins Ostmeer gefeuert worden.Am Montag war ein US-amerikanisches Atom-U-Boot in einem Hafen der Insel Jeju eingetroffen.