USA verurteilen Nordkoreas Raketenstarts und rufen zum Dialog auf

Photo : YONHAP News

Die USA haben Nordkoreas Raketenstarts am Montagabend verurteilt und zur Rückkehr zum Dialog aufgerufen.Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, sagte bei einer Pressekonferenz am Montag in Washington, dass die USA Starts verurteilten, mit denen gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats verstoßen werde und die eine Bedrohung für die Nachbarn und die internationale Gemeinschaft darstellten.Washington fühle sich weiterhin dem diplomatischen Ansatz gegenüber Pjöngjang verpflichtet, das Regime solle daher dringend zu Gesprächen zurückkehren, so die Sprecherin.Nordkorea hatte am Montagabend, kurz vor Mitternacht, sowie um Mitternacht zwei ballistische Kurzstreckenraketen ins Ostmeer gefeuert.Der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, kritisierte den Start der Raketen ebenfalls. Es habe sich um Verstöße gegen mehrere Resolutionen des Weltsicherheitsrats gehandelt. Nordkorea solle eskalierende Schritte unterlassen.Das US-amerikanische Indo-Pazifik-Kommando teilte in einer Erklärung mit, dass es sich der nordkoreanischen Raketenstarts bewusst sei und mit den Verbündeten und Partnern in enger Beratung stehe.Die Starts hätten keine unmittelbare Gefahr für Personal und Territorium der USA oder Gebiete der Verbündeten dargestellt. Sie hätten aber eindeutig gezeigt, dass Nordkorea illegales Waffenprogramm die Situation destabilisiere, hieß es weiter.