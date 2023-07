US-Außenministerium: Keine stichhaltige Antwort Nordkoreas zu übergelaufenem Soldaten

Photo : YONHAP News

Nach Angaben des US-Außenministeriums hat es zu den Anfragen wegen des letzte Woche übergelaufenen US-Soldaten keine stichhaltige Antwort Nordkoreas gegeben.Außenamtssprecher Matthew Miller sagte am Montag auf einer Pressekonferenz in Washington, dass es keine grundlegende Kommunikation mit Nordkorea über den Gefreiten Travis King gegeben habe. Fragen zu seinem Verbleib und Wohlergehen seien unbeantwortet geblieben.Zu Medienberichten, nach denen das UN-Kommando mit Nordkorea über Kommunikationsleitungen Gespräche in der Angelegenheit aufgenommen habe, sagte Miller, dass es seit letzter Woche keine neue Kommunikation gegeben habe.Obwohl Nordkorea den Erhalt der Anfrage des UN-Kommandos bestätigt habe, würde er dies nicht als tatsächliche Antwort einstufen, so der Sprecher weiter.Die USA verfügten über eine Reihe von Kanälen, um Botschaften an Nordkorea zu übermitteln. Es seien einige Nachrichten verschickt worden, eine Antwort habe es bislang aber nicht gegeben.