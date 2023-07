Behörden rufen angesichts Sommergrippe zu Einhaltung persönlicher Hygieneregeln auf

Photo : YONHAP News

Angesichts der ungewöhnlichen Grippewelle im Sommer haben die Gesundheitsbehörden die Öffentlichkeit aufgerufen, die persönlichen Hygieneregeln einzuhalten.Laut einer Grippeüberwachung durch die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) in landesweit 196 Praxen litten 16,9 pro 1.000 ambulante Patienten im Zeitraum vom 9. bis 15. Juli unter grippeähnlichen Erkrankungen.Die Patientenzahlen haben sich seit der 25. Woche dieses Jahres (18. bis 24. Juni) stets im Anstieg befunden. Dies ist insofern auffällig, als die Zahl der Grippefälle im Sommer gewöhnlich sinkt.Die Leiterin der KDCA, Jee Young-mee, riet demnach der Öffentlichkeit dazu, in häufig frequentierten Einrichtungen und öffentlichen Verkehrsmitteln freiwillig Masken zu tragen. Sie sagte zudem, Hochrisikogruppen müssten unbedingt Masken tragen. Auch in stationären Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko und in Krankenhäusern sollten auf jeden Fall Masken getragen werden.