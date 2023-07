Nationaler Sicherheitsrat überprüft nach Nordkoreas Raketenstarts Sicherheitslage

Photo : YONHAP News

Kurz nach den Starts ballistischer Kurzstreckenraketen durch Nordkorea in der Nacht auf Dienstag ist der Nationale Sicherheitsrat Südkoreas zusammengetreten, um die Sicherheitslage unter die Lupe zu nehmen.Bei der Sitzung unter Leitung des stellvertretenden Direktors des Büros für nationale Sicherheit, Lim Jong-deuk, berichtete der Vereinigte Generalstab über die Flugbahnen der Raketen und die Entwicklung bei der nordkoreanischen Armee. Danach wurde die gemeinsame Einsatzbereitschaft Südkoreas und der USA überprüft.Das Sicherheitsbüro betrachtet die Raketenstarts als Protest gegen die Ankunft des US-amerikanischen Atom-U-Boots USS Annapolis auf dem Marinestützpunkt auf der Insel Jeju am Montag.Die USS Annapolis ist ein atomgetriebenes U-Boot der Los-Angeles-Klasse und wird im Gegensatz zum strategischen Atom-U-Boot USS Kentucky, das letzte Woche den südkoreanischen Hafen von Busan besucht hatte, nicht mit Atomraketen ausgerüstet.Nordkorea hatte am Samstag aus Protest gegen den Südkorea-Besuch der USS Kentucky mehrere Marschflugkörper in Richtung Westmeer abgefeuert.