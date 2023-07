Jungkook von BTS erobert mit „Seven“ Platz eins der Billboard Hot 100

Photo : YONHAP News

Jungkook, Mitglied der K-Pop-Band BTS, ist mit seinem Debütsong als Solosänger „Seven“ in die US-Hitparade Billboard Hot 100 auf Platz eins eingestiegen.Jungkook ist damit der zweite K-Pop-Solosänger, der den ersten Platz in den Singlecharts Hot 100 belegte. Zuvor war dies seinem Bandkollegen Jimin mit „Like Crazy“ gelungen.Es ist zudem das 68. Mal in der Geschichte von Billboard, dass ein Song auf Platz eins der Hot 100 debütiert hat.„Billboard“ gab am Montag (Ortszeit) in sozialen Netzwerken bekannt, dass „Seven“ von Jungkook auf dem Spitzenplatz der Hot 100 gelandet sei.Jungkook, Jimin und ihre Band BTS sind die einzigen K-Pop-Interpreten, die bisher die Spitzenposition in den Billboard Hot 100 erobert haben.Der Sänger und Rapper Psy hatte zuvor im Jahr 2012 mit dem Welthit „Gangnam Style“ sieben Wochen hintereinander auf Platz zwei der Hitparade gestanden.