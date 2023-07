Schwimm-WM: Hwang Sun-woo und Lee Ho-joon erreichen Finale über 200 Meter Freistil der Männer

Photo : YONHAP News

Bei der Schwimmweltmeisterschaft 2023 starten die südkoreanischen Schwimmer Hwang Sun-woo und Lee Ho-joon heute im Finale über 200 Meter Freistil der Männer.Das Finale beginnt um 20.02 Uhr in der Marine Messe Fukuoka in der japanischen Stadt Fukuoka.Von den 72 Teilnehmern im Lauf über 200 Meter Freistil der Männer qualifizierten sich lediglich acht Athleten, davon zwei Südkoreaner, für das Finale. Es ist das allererste Mal, dass zwei Südkoreaner das Finale in einem WM-Einzelwettbewerb erreichten.Im Halbfinale am Montag schlug Hwang nach 1:45,07 Minuten und damit als Erster in Gruppe 1 an. Unter allen 16 Halbfinalisten belegte er den dritten Platz.Lee wurde mit 1:45,93 Minuten Zweiter in Gruppe 2 und schaffte als Sechster den Einzug ins Finale.