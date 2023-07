Nordkorea feuert zwei ballistische Kurzstreckenraketen ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat in der Nacht überraschend zwei ballistische Kurzstreckenraketen abgeschossen.Der Vereinigte Generalstab Südkoreas teilte mit, dass das Militär zwei ballistische Kurzstreckenraketen entdeckt habe, die Nordkorea zwischen 23.55 Uhr am Montag und 0 Uhr am Dienstag abgefeuert habe.Die Raketen wurden von Pjöngjang aus abgefeuert. Sie waren jeweils etwa 400 Kilometer weit geflogen, ehe sie im Ostmeer landeten.Wie verlautete, seien beide Raketen außerhalb der Ausschließlichen Wirtschaftszone Japans ins Meer gestürzt.Die Raketenstarts erfolgten fünf Tage nach dem letzten Start. Die Reichweite der am 19. Juli abgefeuerten Raketen betrug rund 550 Kilometer, das entspricht der Luftlinie von Sunan, dem Abschussort, nach Busan. Daher gab es Spekulationen, nach denen indirekt das US-amerikanische strategische Atom-U-Boot USS Kentucky anvisiert worden sei, das am 18. Juli in den Hafen von Busan eingelaufen war.Die neuen Raketenstarts werden als Protest gegen das atomgetriebene US-U-Boot USS Annapolis angesehen, das am Montag auf dem Marinestützpunkt auf der Insel Jeju eingetroffen war.Yang Uk von der Denkfabrik Asan Institute for Policy Studies sagte, Nordkorea habe sehr empfindlich auf die Stationierung strategischer Ressourcen der USA auf der koreanischen Halbinsel reagiert. Es sei denkbar, dass Nordkorea auch die USS Annapolis als solche strategische Ressource einstufe und seinen Widerstand dagegen zum Ausdruck bringe.Der Vereinigte Generalstab verurteilte die fortgesetzten Raketenstarts Nordkoreas als schwerwiegende Provokationen, die den Frieden und die Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und in der internationalen Gemeinschaft untergrüben. Er forderte Nordkorea auf, die Handlungen, die eindeutig gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstoßen, sofort zu unterlassen.Dann versprach der Generalstab, in enger Kooperation zwischen Südkorea und den USA die relevanten Entwicklungen zu verfolgen und zu überwachen und auf der Grundlage der Fähigkeit, jede Provokation Nordkoreas überwältigend beantworten zu können, die feste Einsatzbereitschaft aufrechtzuerhalten.