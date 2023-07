Starker Anstieg bei eingeschleppten Fällen der am häufigsten vorkommenden Infektionskrankheiten

Photo : YONHAP News

Die Zahl der eingeschleppten Fälle von Infektionskrankheiten aus dem Ausland ist in Südkorea aufgrund der gestiegenen Zahl der Auslandsreisen nach dem Ende der Corona-Pandemie deutlich gestiegen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) gab heute sieben Infektionskrankheiten bekannt, vor denen Vorsicht bei Auslandsreisen geboten ist. Das sind zwei wasserbürtige, durch Lebensmittel übertragene Krankheiten (Bakterienruhr und Cholera) und eine respiratorische Infektionskrankheit (Masern). Dazu zählen außerdem vier durch Mücken übertragene Infektionskrankheiten, darunter Denguefieber.Insgesamt 154 Fälle dieser sieben Infektionskrankheiten wurden mit Stand 15. Juli in Südkorea gemeldet. Die Zahl hat sich verglichen mit dem Vorjahreszeitraum mehr als verdreifacht.Bei 126 Fällen handelt es sich um durch Mücken übertragene Infektionskrankheiten. Die Zahl entspricht dem 4,7-Fachen der Zahl im Vorjahreszeitraum.Es wurde bestätigt, dass die dieses Jahr gemeldeten Dengue-Patienten Indonesien, Thailand, Vietnam und die Philippinen besucht hatten. Daher rief die KDCA dazu auf, bei Reisen in diese Regionen auf eine mögliche Infektion mit dem Dengue-Virus aufzupassen.Zudem riet die Behörde, vor einer Reise einen Arzt aufzusuchen, um ein Medikament gegen eine Malaria-Infektion verschrieben zu bekommen, und dieses vor dem Reiseantritt einzunehmen.