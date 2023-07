Südkorea schließt Vorbereitungen für World Scout Jamboree ab

Die südkoreanische Regierung hat die Vorbereitungen für das World Scout Jamboree abgeschlossen, das vom 1. bis 12. August in Saemangeum im Landkreis Buan in der Provinz Nord-Jeolla ausgetragen wird.Das gab die Ministerin für Gleichstellung und Familie, Kim Hyun-sook, am Dienstag vor der Presse bekannt.Das World Scout Jamboree findet alle vier Jahre statt. Es dient dem kulturellen Austausch zwischen Jugendlichen aus aller Welt. 1991 war bereits Goseong in der Provinz Gangwon Gastgeber des Camps.Zum diesjährigen Jamboree meldeten sich insgesamt etwa 43.200 Menschen aus 158 Ländern an, darunter Pfadfinder im Alter von 14 bis 17 Jahren und Leiter. Zu ihnen zählen etwa 3.900 Teilnehmer aus Südkorea.Die größte Teilnehmerzahl verzeichnet Großbritannien mit 4.400 Personen, aus Deutschland werden 2.164 Teilnehmer erwartet. Auch Taiwan (1.612), Japan (1.577) und die USA (1.020) werden mit mehr als 1.000 Teilnehmern vertreten sein.