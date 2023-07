Nuklearunterhändler Südkoreas, der USA und Japans sprechen über Aktivitäten in Nordkorea zum Jahrestag des Kriegsendes

Photo : YONHAP News

Die Nuklearunterhändler Südkoreas, der USA und Japans haben über die Entwicklungen in Nordkorea rund um den 70. Jahrestag der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens diskutiert.Wie das Außenministerium in Seoul mitteilte, habe der südkoreanische Verhandlungsführer Kim Gunn mit seinem US-amerikanischen Amtskollegen Sung Kim und dem japanischen Amtskollegen Takehiro Funakoshi die Lage am Dienstag am Telefon erörtert.Nordkorea feiert den Tag des Waffenstillstands als "Tag des Siegs". Am späten Montagabend sowie um Mitternacht feuerte Pjöngjang außerdem ballistische Kurzstreckenraketen ab. Auch der Umgang damit war ein Thema während des Telefonats.Einen Tag vor dem Telefonat war zudem durch einen Bericht der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA bekannt geworden, dass Li Hongzhong, ein hoher Funktionär der Kommunistischen Partei Chinas, eine Delegation anführen werde, die zum "Tag des Siegs" Nordkorea besuche.Der Besuch und eine mögliche Öffnung der Grenzen durch Nordkorea könnten ebenfalls von den Chefunterhändlern thematisiert worden sein.Sie verurteilten überdies gemeinsam die jüngsten Raketenstarts als ernsthafte Verletzung mehrerer Resolutionen des Weltsicherheitsrats und Bedrohung für Frieden und Stabilität in der Region und der Welt.Die Chefunterhändler vereinbarten, mit Provokationen durch Nordkorea auf der Grundlage einer sicheren Verteidigungsbereitschaft und Sicherheitszusammenarbeit zwischen Seoul, Washington und Tokio entschlossen umzugehen. Darüber hinaus wolle man gegenüber weiteren Provokationen wachsam sein.