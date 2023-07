Beschäftigungsquote bei älteren Menschen auf Rekordhoch gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Beschäftigungsquote bei Menschen ab 55 Jahren in Südkorea ist auf einen neuen Rekordstand gestiegen.Entsprechende Ergebnisse einer Zusatzerhebung zu den Älteren in der Erwerbsbevölkerung im Mai veröffentlichte das Statistikamt am Dienstag.Den Ergebnissen zufolge stieg die Beschäftigungsquote bei den Menschen im Alter von 55 bis 79 Jahren um 0,8 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich auf 58,9 Prozent. Das entspricht dem bisher höchsten Stand.Verglichen mit der Quote von 53,1 Prozent im Jahr 2013 stieg der Wert um mehr als fünf Prozentpunkte.Da die Pflegenachfrage seit der Corona-Pandemie gestiegen sei, habe die Zahl der älteren Frauen, die im Gesundheits- und Sozialwesen beschäftigt seien, zugenommen, was zum Anstieg der gesamten Beschäftigungsquote bei älteren Menschen geführt habe, erklärte die Behörde.Die Zahl der älteren Menschen, die in den letzten zwölf Monaten Rente bezogen haben, liegt bei 7,78 Millionen und erreicht 50,3 Prozent der Menschen in dieser Altersgruppe.Die durchschnittliche Rentenhöhe betrug 750.000 Won (586 Dollar) im Monat. Das sind 8,6 Prozent mehr als im Vorjahr.