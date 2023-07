Präsident Yoon trifft luxemburgischen Premier und neuseeländische Generalgouverneurin

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Dienstag den luxemburgischen Ministerpräsidenten Xavier Bettel und Neuseelands Generalgouverneurin Cindy Kiro zu einem Spitzengespräch getroffen.Beide führen Delegationen an, die anlässlich des Jahrestags des Endes des Koreakriegs (1950-53) Südkorea besuchen.Yoon empfing den luxemburgischen Regierungschef im Präsidialamt in Yongsan. Mit dabei war auch ein 92-jähriger Kriegsveteran aus dem Großherzogtum, der im Koreakrieg gekämpft hatte.Yoon habe Dankbarkeit für die Besuche zum 70. Jahrestag der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens zum Ausdruck gebracht, teilte Yoons Sprecher Lee Do-woon mit.Darüber hinaus seien die Verstärkung des bilateralen Handels und größere Investitionen erörtert worden. Auch eine enge Zusammenarbeit in der Raumfahrt, Quantenphysik sowie in Wissenschaft und Technologie seien besprochen worden.Im Gespräch mit Neuseelands Generalgouverneurin Cindy Kiro habe sich Yoon für den Besuch sowie die Aufopferung und Hingabe der neuseeländischen Veteranen des Koreakriegs bedankt.Delegationen aus insgesamt 22 Staaten, die in dem Konflikt an der Seite Südkoreas gekämpft hatten, besuchen das Land auf Einladung des Ministeriums für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten.