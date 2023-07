IWF senkt Wachstumsprognose für Südkorea für dieses Jahr auf 1,4 Prozent

Photo : YONHAP News

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat die Wachstumsprognose für Südkorea für dieses Jahr auf 1,4 Prozent gesenkt.Nach Angaben des südkoreanischen Finanzministeriums habe der IWF diese Position in seinem am Dienstag veröffentlichten Ausblick für die Weltwirtschaft deutlich gemacht. Verglichen mit der Prognose vom April wurde der Wert um 0,1 Prozentpunkte nach unten korrigiert.Damit kürzte der IWF seine Prognose bereits das fünfte Mal in Folge. Jeweils im Juli und Oktober letzten Jahres sowie im Januar, April und nun Juli dieses Jahres war der IWF für das Wirtschaftswachstum in Südkorea pessimistischer geworden.Der Wert deckt sich mit den aktuellen Prognosen der südkoreanischen Regierung und der Zentralbank Bank of Korea.Am Wert für kommendes Jahr von 2,4 Prozent Zuwachs der Wirtschaftsleistung hielt der IWF aber fest.Unterdessen hob der IWF seine Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft im laufenden Jahr um 0,2 Prozentpunkte auf drei Prozent an.