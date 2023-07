US-Regierung: China und Russland sollen Nordkorea von Rückkehr zum Dialog überzeugen

Photo : YONHAP News

Die USA haben eine größere Rolle Chinas und Russlands gefordert, damit Nordkorea von der Rückkehr zum Dialog überzeugt werden kann.Das sagte der stellvertretende Sprecher des Außenministeriums, Vedant Patel, am Dienstag in Washington bei einer Pressekonferenz. Er war um einen Kommentar dazu gebeten worden, dass Nordkorea die beiden Staaten zu Veranstaltungen zum Tag des Waffenstillstands im Koreakrieg (1950-53) eingeladen hatte.Die USA hätten stets wiederholt, dass China und Russland eine Funktion übernehmen müssten, unter anderem im Weltsicherheitsrat, um Nordkorea dazu zu zwingen, bedrohliches und unrechtmäßiges Verhalten zu unterlassen.Auch müssten die beiden Länder eine Rolle spielen, damit Pjöngjang wieder an den Verhandlungstisch zurückkehre.Die USA seien weiterhin zu einem Treffen mit Nordkorea ohne Vorbedingungen bereit. Zudem bleibe die Entschlossenheit für eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel unverändert.Nordkorea hatte am Dienstag bekannt gemacht, chinesische und russische Delegationen zu den Feierlichkeiten eingeladen zu haben. Nordkorea begeht den 27. Juli, den Tag des Waffenstillstands im Koreakrieg, als "Tag des Siegs".