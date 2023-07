Internationales G7, Südkorea und EU bitten China um Verhinderung von Nordkoreas Ölschmuggel in chinesischen Gewässern

Die G7-Staaten, Südkorea, Australien, Neuseeland sowie die Europäische Union haben China aufgerufen, Nordkoreas Ölschmuggel in chinesischen Gewässern zu verhindern.



Die Botschafter dieser Länder bei den Vereinten Nationen hätten in einem Schreiben an den chinesischen Botschafter Zhang Jun eine entsprechende Forderung unterbreitet, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Dienstag.



Sie hätten darin China zur Mithilfe aufgefordert, um nordkoreanische Aktivitäten im Meer zu stoppen, die auf eine Umgehung von Sanktionen abzielten.



Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, hatte am Montag auf der regelmäßigen Pressekonferenz gesagt, China sei hinsichtlich der Umsetzung der Resolutionen des UN-Sicherheitsrats seinen internationalen Verpflichtungen stets aufrichtig nachgekommen.