ChatGPT-App für Android startet in vier Ländern

Die ChatGPT-App für Android-Handys ist am Dienstag (Ortszeit) gestartet.OpenAI, Entwickler des KI-Chatbots, gab am Dienstag auf Twitter bekannt, dass die ChatGPT-App für Android-Handys nun in den USA, Indien, Bangladesch und Brasilien heruntergeladen werden könne.Die ChatGPT-App für iPhones erschien bereits im Mai, damit kann ChatGPT auch auf mobilen Geräten genutzt werden.In Südkorea wird die ChatGPT-App für Android voraussichtlich nächste Woche verfügbar sein, wenn die Einführung der Applikation auf weitere Länder ausgeweitet wird.OpenAI erklärte, dass man über diese App sofortige Antworten auf Fragen oder zugeschnittene Ratschläge beispielsweise für Reisepläne erhalten und auch kreative Inspiration fürs Schreiben von Gedichten usw. finden könne.Nicht nur die Texteingabe, sondern auch die Spracheingabe sei möglich, fügte die Firma hinzu.