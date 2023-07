Nordkoreas Machthaber besucht vor „Tag des Sieges“ Soldatenfriedhof

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat am Dienstag vor dem 70. Jahrestag des Waffenstillstands im Koreakrieg, dem sogenannten „Tag des Sieges“, Friedhöfe für nordkoreanische und chinesische Soldaten besucht, die im Koreakrieg gekämpft hatten.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Mittwoch, dass Kim den Friedhof der Märtyrer im Vaterländischen Befreiungskrieg in Pjöngjang besucht habe.Das Wunder des 27. Juli sei ein Sieg aufgrund einer patriotischen Großtat und zugleich ein großer Sieg in der Geschichte der Menschheit, der dem Imperialismus der USA eine Niederlage beigebracht und einen neuen Weltkrieg verhindert habe, sagte Kim laut KCNA. Die Demokratische Volksrepublik Korea werde für immer siegreich sein, wenn sie den Heldengeist erbe.Kim suchte auch den Friedhof der Märtyrer der Chinesischen Volksfreiwilligen im Landkreis Hoechang in der Provinz Süd-Pyongan auf.Er habe dort einen Blumenkranz mit einem Banner niedergelegt, auf dem geschrieben stehe, dass die Märtyrer der Chinesischen Volksfreiwilligen für immer leben würden, hieß es.Kim sagte auch, dass die Geschichte und die Tradition der Solidarität der Völker Nordkoreas und Chinas unbedingt fortgeführt würden.Inmitten der Vorbereitungen für den Jahrestag des Waffenstillstands, den Nordkorea als „Tag des Sieges“ begeht, meldete die Nachrichtenagentur außerdem, dass eine russische Militärdelegation unter Leitung von Verteidigungsminister Sergei Schoigu am Dienstag in Pjöngjang eingetroffen sei.