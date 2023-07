Geburtenzahl im Mai auf Rekordtief gefallen

Die Zahl der Geburten in Südkorea ist im Mai auf den bisher tiefsten Stand in einem Mai gefallen.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch wurden im Mai 18.988 Kinder geboren. Die Zahl ging gegenüber dem Vorjahr um 5,3 Prozent zurück.Es ist das erste Mal seit dem Beginn der Erfassung monatlicher Geburtenstatistiken im Jahr 1981, dass im Mai weniger als 20.000 Neugeborene gemeldet wurden.Die Zahl der Geburten war seit Dezember 2015 den 90. Monat in Folge rückläufig.Infolge der sinkenden Geburtenzahl und der steigenden Sterbefallzahlen wurde im Mai ein natürlicher Bevölkerungsrückgang von 9.970 Personen verbucht.In der südkoreanischen Bevölkerung wurde seit November 2019 den 43. Monat in Folge ein natürlicher Rückgang verzeichnet.